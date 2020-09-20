Son dakika haberleri! Barselona'da kaza geçiren Toprak Razgatlıoğlu'ndan iyi haber

Milli sporcuyu ziyaret eden Başkonsolos Evcit: Durumu gayet iyi

Temel ELCİVAN/ DHA - Türkiye Cumhuriyeti Barselona Başkonsolosu Selen Evcit, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İspanya'da ısınma turları sırasında motordan düşen milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nu hastanede ziyaret etti. Başkonsolos Evcit, Razgatlıoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Toprak Razgatlıoğlu, Katalunya-Barselona Pisti'nde bu sabah ısınma turları sırasında 13'üncü virajda motordan düştü. Milli sporcu, ilk kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı. Razgatlıoğlu'nun bugünkü yarışa katılamayacağı bildirildi.

BAŞKONSOLOSTAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİKaza haberini alan Türkiye Cumhuriyeti Barselona Başkonsolosu Selen Evcit, Başkonsolosluğun resmi sosyal medya hesabından, "Barselona'da gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası'nda talihsiz bir kaza geçiren milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu'na geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyoruz" mesajı yayımladı.

Başkonsolos Evcit, ardından, Ak Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya SuperSport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile birlikte milli sporcuyu hastanede ziyaret etti. Razgatlıoğlu'nun durumu hakkında bilgi alan Evcit, ziyaretten bir fotoğrafla, "Barselona'da kaza geçiren milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu hastanede ziyaret ettik. Durumu gayet iyi. Diğer sporcularımızın yanına yarışa dönüyoruz" paylaşımında bulundu.