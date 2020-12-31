İl dışından gelenlere koronavirüs testi uygulaması - Son Dakika

İl dışından gelenlere koronavirüs testi uygulaması

31.12.2020 12:25

Bartın'ın giriş noktalarında koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan kontrol merkezlerinde, il dışından gelen sürücü ve yanındaki yolculara PCR testi yapılmaya başlandı.

Bartın'ın giriş noktalarında koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan kontrol merkezlerinde, il dışından gelen sürücü ve yanındaki yolculara PCR testi yapılmaya başlandı.

Kentin üç farklı noktasında oluşturulan kontrol merkezlerindeki uygulamada, polis ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu denetimlerde, il dışından gelen araçlar durduruldu, vatandaşların ateş ölçümü yapıldı.

Öksürük, nefes darlığı şikayeti bulunup bulunmadığı sorulan sürücü ve yolcuların, 14 gün içerisinde kendisi veya yakınlarının yurt dışı öyküsünün olup olmadığı sorgulandı.

Kontrol noktalarında sağlık ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararın ardından il dışından gelenlere yönelik PCR testi uygulaması da yapıldı.

Gün içinde koronavirüs testi sonuçlanan ve pozitif çıkanlar ile bunların temaslılarının karantina yurduna yerleştirileceği bildirildi.

İl dışından gelenlere koronavirüs testi uygulaması
İl dışından gelenlere koronavirüs testi uygulaması
İl dışından gelenlere koronavirüs testi uygulaması
İl dışından gelenlere koronavirüs testi uygulaması

PCR Testi, Bartın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İl dışından gelenlere koronavirüs testi uygulaması - Son Dakika


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