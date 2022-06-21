Son dakika haberleri... Bartın'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bartın'a şehit ateşi düştü

21.06.2022 22:20
Son dakika haberleri... Bartın'a şehit ateşi düştü

Son dakika 3. sayfa haberi: Kuzey Kıbrıs'ta görev yapan Bartın'ın Balat köyü nüfusuna kayıtlı Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın bir kaza sonucu şehit düştüğü bildirildi.

Kuzey Kıbrıs'ta görev yapan Bartın'ın Balat köyü nüfusuna kayıtlı Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın bir kaza sonucu şehit düştüğü bildirildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 39'uncu Mekanize Tümeninde görevli Bartın Balat köyü nüfusuna kayıtlı Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya 21 Haziran 2022 tarihinde görevi sırasında yaşanan elim kaza sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştür. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

Öte yandan Balat köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Özkaya'nın evli olduğu öğrenildi. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Bartın, Balat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Bartın'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

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