Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 39'uncu Mekanize Tümeninde görevli Bartın Balat köyü nüfusuna kayıtlı Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya 21 Haziran 2022 tarihinde görevi sırasında yaşanan elim kaza sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştür. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

Kaynak: İHA

Bartın, Balat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Bartın'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

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