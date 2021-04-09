Son dakika haberleri: Bartın'da demir çelik fabrikasında üzerine vinç devrilen kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika

Kupanın üzerine devrilen vincin altında kalan kamyon sürücüsü Karakaya'nın kurtarılması için olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bartın 'da bir demir çelik fabrikasında meydana gelen iş kazasında devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

"Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na en sert tepki Ahmet Tatlıses'ten geldi