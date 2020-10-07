Bartın'da destek ve teşvik talepleri değerlendirmesi karar toplantısı yapıldı.

Vali Sinan Güner başkanlığındaki toplantıda Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, SGK İl Müdürü Ekrem Öztekneci, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi, Organize Sanayi Bölge Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu, KOSGEB Bartın Müdürü Gökhan Akdağoğlu ile Bakka Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Bahadır Kalecik hazır bulundu.

İlde, tekstil ile ahşap tekne imal eden firmaların yatırım desteklerine ilişkin önceki tarihlerde düzenlenen toplantılarda değerlendirmeye alınan talepler değerlendirildi.

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının da katılımları sağlanarak görüş ve önerilerinin de alındığı toplantıda firmaların ve sivil toplum kuruluşlarının taleplerine son hali verildi, geliştirilen önerilerin en kısa sürede ilgili bakanlıklara sunulması kararı alındı.