Son dakika haberleri... Evlerini yıkan selden 20 dakikayla kurtuldular - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Evlerini yıkan selden 20 dakikayla kurtuldular

29.06.2022 12:45

Bir son dakika haberine göre Bartın'da taşkın nedeniyle asfalt yolun çökmesinin ardından temeli hasar görerek yıkılan 4 katlı apartmandan 20 dakika önce çıkan Ünal ailesi, hayatta kalmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bartın'da taşkın nedeniyle asfalt yolun çökmesinin ardından temeli hasar görerek yıkılan 4 katlı apartmandan 20 dakika önce çıkan Ünal ailesi, hayatta kalmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bölgede etkili olan şiddetli yağış ve selden önce Kavlaklık Mahallesi Kozcağız Çayı kenarında bulunan 4 katlı apartmanda 3 çocuğu, eşi ve annesiyle yaşayan Kemal Ünal, AA muhabirine, sağanağın başlamasının ardından evinden büyük bir gürültüyle akan çayı izlediğini söyledi.

Çayın kenarlarındaki duvarların yıkılacağına ihtimal vermediğini anlatan Ünal, şöyle konuştu:

"Gün boyunca evimizin altına su gitmesin diye birçok tedbir almıştık ama işte evimiz gitti. Evimizin önünde elektrik direği vardı, gece saatlerinde onun yıkıldığını gördük. Çocuklar korktu ve ağlamaya başladı. O direk yıkılmasa, biz evi boşaltmıyorduk. Daha sonra çocukları, eşimi ve annemi akrabama bıraktım. Sonra eve bakmaya geldim, baktım dünyam yıkıldı. Bakıyorum, bakıyorum ev yok, 'Ev nereye gitti' diyorum. Ayrıldıktan 20-25 dakika sonra evimiz yıkıldı. O 20 dakika evde dursak, hepimiz gidecektik. Ne yapalım, her şey Allah'tan. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da geldi, her konuda ilgilendi. Devletimizden de Allah razı olsun."

Evlerini yıkan selden kurtuldukları için dua eden Ünal, ailesiyle hayatta kalmanın mutluluğunu yaşıyor.

Risk taşıdığı için dün 300 evin tahliye edildiği Kavlaklık Mahallesi sakinlerinden Ziya Küçük de gece saatlerinde uyumaya hazırlandığı sırada bir gürültü duyduklarını belirtti.

Küçük, belediye ekiplerinin uyarıları üzerine evlerini tahliye ettiklerini kaydederek, geceyi Orman İşletmesi Müdürlüğünde geçirdiklerini söyledi.

Bakan Soylu'nun da bölgeyi ziyaret ettiğini ve zararların telafi edileceğini söylediğini aktaran Küçük, 32 yıllık evlerinden uzak kaldıkları için yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

"Şu anda 100 bine yakın zararım var"

Kozcağız'daki inşaat malzemeleri satan esnaf Yurdanur Akgün ise iş yerine bir anda sel suyunun girdiğini söyledi.

Dükkandaki malzemelerin tamamına yakınının zarar gördüğünü dile getiren Akgün, "Şu anda 100 bin liraya yakın zararım var." dedi.

Öte yandan AA ekipleri, yıkılan evleri, yolları ve Kavlaklık Mahallesi'ni havadan görüntüledi.

Dün Kozcağız Barajı'nın da bulunduğu bölgede çayın debisinin artması sonucu Kozcağız- Kumluca kara yolunun bir kısmında çökme meydana gelmiş, yaklaşık 100 metrelik asfalt yolun çökmesinin ardından temelleri hasar gören 4 katlı apartman ile tek katlı bir ev yıkılmıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Evlerini yıkan selden 20 dakikayla kurtuldular - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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