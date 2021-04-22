Son dakika haberleri... Bartın'da gebe karacayı öldüren kaçak avcının yakalanması için çalışma başlatıldı

Son dakika gündem haberi... Bartın'ın Ulus ilçesinde kaçak avcı tarafından tüfekle vurulan gebe karaca telef oldu.

Bartın'ın Ulus ilçesinde kaçak avcı tarafından tüfekle vurulan gebe karaca telef oldu. İlçeye bağlı Kadıköy köyünde yaralı bir karaca gören vatandaşlar, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekiplerin yaptığı incelemede tüfekle vurulduğu ve ikizlere gebe olduğu belirlenen karaca, bir süre sonra telef oldu. Karaca, ekipler tarafından gömülürken, kaçak avlanan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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