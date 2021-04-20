Son dakika haberleri: Bartın'da hafta sonları market otoparkları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılacak - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bartın'da hafta sonları market otoparkları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılacak

20.04.2021 16:25
Son dakika haberleri: Bartın'da hafta sonları market otoparkları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılacak, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı cumartesi ve pazar günleri market otoparklarının geçici olarak kapatılması kararlaştırıldı.

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı cumartesi ve pazar günleri market otoparklarının geçici olarak kapatılması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında, salgınla mücadelede fiziki mesafeyi korumak, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda alınan kararlara göre sokağa çıkma kısıtlamasının tam gün uygulandığı cumartesi ve pazar günleri vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüme mesafesindeki bakkal, market, fırın gibi yerlere her aileden sadece bir kişinin gidebilecek.

Ayrıca hafta sonlarında bakkal, market, fırın gibi yerlere ulaşım için özel veya toplu taşıma araçları kullanılmaması kararı alınırken, sokağa çıkma kısıtlamasının tam gün uygulandığı cumartesi ve pazar günleri market otoparkları kullanıma kapatılacak.

Market yöneticileri tarafından otoparkların bu günlerde kapalı olduğuna dair gerekli işaretlemeler yapılarak bu yerlere fiziki engeller konulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yer ve kişilerin, bu muafiyetleri amacına uygun kullanıp kullanmadıkları kolluk birimlerince hassasiyetle kontrol edilecek, muafiyet sebebiyle zaman, güzergah bakımından uyum bulunmayan durumların tespiti halinde idari yaptırım uygulanacak.

Öte yandan il genelinde zaruri olan ve daha önce açılmasına Valilik tarafından izin verilen yaygın eğitim kurslarının da ikinci bir karara kadar askıya alınmasına karar verildi.

Cumartesi, Bartın, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bartın'da hafta sonları market otoparkları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılacak - Son Dakika


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