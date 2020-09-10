Son dakika haberleri: Bartın'da karantina kararına uymayan 12 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

BARTIN'da, karantina kararına uymayan 12 kişi karantina yurdunda tecrit altına alındı. Bartın Valisi Sinan Güner, "Bugün yapacağımız hıfzıssıhha toplantısında, caydırıcılık olması açısından bundan sonra yurtlarda kalacakların iaşe masraflarını şahıslardan tahsil edeceğiz" dedi.

Bartın'da koronavirüs nedeniyle evlerinde karantinaya alınan 12 kişinin karantina tedbirlerine uymadığı belirlendi. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin almış olduğu kararlara istinaden evde karantina tedbirlerine uymadığı, yapılan denetimlerde tespit edilen 12 kişi, Bartın Valiliği'nin karantina yurdu olarak belirlediği Köksal Toptan Lisesi Nedret Keten Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinalarını tamamlamak üzere tecrit altına alındı. Ayrıca hakkında evde karantina kararı olup, ev ortamı müsait olmayan 10 kişi de aynı yurtta misafir edilerek, izolasyon sürelerini tamamladı.