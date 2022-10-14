Son dakika haberleri! Bartın'da ki patlama nedeniyle konser iptal edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bartın'da ki patlama nedeniyle konser iptal edildi

14.10.2022 21:48
Son dakika haberleri! Bartın'da ki patlama nedeniyle konser iptal edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Düzce Gençlik Günleri dahilinde bu gece (14 Ekim 2022) düzenlenecek olan Ekin Uzunlar konseri iptal edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Düzce Gençlik Günleri dahilinde bu gece (14 Ekim 2022) düzenlenecek olan Ekin Uzunlar konseri iptal edildi.

Düzce Belediyesi; Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle Düzce Gençlik Günleri etkinliklerinde sahne alacak olan Ekin Uzunlar konserinin iptal edildiği bildirerek "Meydana gelen patlamada can kaybının olmamasını diliyor, patlama sırasında madende olan madencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dualarımız maden işçilerimizle" denildi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, gençlik, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Bartın'da ki patlama nedeniyle konser iptal edildi - Son Dakika

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