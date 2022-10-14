Düzce Belediyesi; Bartın 'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle Düzce Gençlik Günleri etkinliklerinde sahne alacak olan Ekin Uzunlar konserinin iptal edildiği bildirerek "Meydana gelen patlamada can kaybının olmamasını diliyor, patlama sırasında madende olan madencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dualarımız maden işçilerimizle" denildi. - DÜZCE

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Düzce Gençlik Günleri dahilinde bu gece (14 Ekim 2022) düzenlenecek olan Ekin Uzunlar konseri iptal edildi.

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, gençlik, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Bartın'da ki patlama nedeniyle konser iptal edildi - Son Dakika

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