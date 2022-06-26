Açıklamada, olası sel ve su baskınına karşı il genelinde kamu kurum ve kuruşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılmalarına karar verildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.