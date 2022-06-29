Son dakika haberleri... Bartın'da sel suları çekildi, temizlik başladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bartın'da sel suları çekildi, temizlik başladı

29.06.2022 11:15
Son dakika haberleri... Bartın'da sel suları çekildi, temizlik başladı

Son dakika haberine göre BARTIN Irmağı'nın taşmasıyla kent genelinde 1053 su baskını yaşanırken, ırmak seviyesinin normale dönmesiyle temizlik çalışmaları başladı.

BARTIN Irmağı'nın taşmasıyla kent genelinde 1053 su baskını yaşanırken, ırmak seviyesinin normale dönmesiyle temizlik çalışmaları başladı.

Bartın merkeze 3 günde metrekareye 306,1 kilogram yağmur düştü. Yağış sonrası kent merkezinden 3 bölgeden geçen ırmak seviyesi 8 metre yükseldi. Irmağın taşmasıyla 1053 taşkın yaşanırken, 7 köye elektrik verilemedi. Kozcağız beldesinin Şarköy Boğaz Mahallesi'nde köprünün yıkılmasıyla köye ulaşım sağlanamıyor. Mahallede yaşayanların ihtiyaçları jandarma ve emniyete ait helikopterle karşılanıyor. Ulaşımı olmayan bazı köylerde rahatsızlananlar ise polis helikopteri ile Amasra'ya getirilerek, hastaneye sevkleri yapıldı.

Sel sularının dün geceden itibaren çekilmesiyle sabah saatlerinden itibaren, esnaf ve vatandaşlar temizlik çalışmalarına başladı. Sel felaketine destek için birçok il belediyelerinden gelen iş makineleri ve gönüllülerin de katıldığı çalışmalarda suyun bıraktığı çamurlar temizleniyor.

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Bilecik'ten Bartın'a yardım eli Bilecik'ten Bartın'a yardım eli Su taşkınları nedeniyle Ulus'ta 5 köy yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor Su taşkınları nedeniyle Ulus'ta 5 köy yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
Kaynak: DHA

su baskını, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bartın'da sel suları çekildi, temizlik başladı - Son Dakika

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