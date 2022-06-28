Bartın'da sel suları çekilmeye başladı, kent dron ile havadan görüntülendi - Son Dakika
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Bartın'da sel suları çekilmeye başladı, kent dron ile havadan görüntülendi

28.06.2022 17:52

Bartın'da iki gündür etkili olan yağışlar sonrası meydana gelen sel suları yağışların durmasıyla birlikte çekilmeye başlandı.

Bartın'da iki gündür etkili olan yağışlar sonrası meydana gelen sel suları yağışların durmasıyla birlikte çekilmeye başlandı. Sular altındaki konutlar havadan dron böyle görüntülendi.

Kent merkezinden çekilmeye başlayan sel suları havadan drone ile görüntülenirken, selin bıraktığı izler ise ekipler tarafından temizlenmeye başlandı. Bartın kemer köprü, Yalı ile Orduyeri bölgelerinde ırmağın yükselmesiyle birlikte dün akşam saatlerinden itibaren kent merkezine akan sel suları 24 saat aradan sonra geri çekilmeye başladı. Bazı bölgelerde ise binalar sular altında kalırken Çatmaca mevkiinde çok sayıda konutun bulunduğu alanda biriken suların tahliyesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kemer köprü mevkiinde ekiplerin çalışmalarını izleyerek gazetecilere suyun 2 metrenin üzerinde çekildiğini söyledi. Akın, "Karayel olmazsa boğazda su giderek azalır. Yağmur yağarsa sıkıntı vardı. Şimdilik yağışlar yok. İnşallah kısa sürede kurtuluruz" dedi.

(Yasin Erdem - Bülent Bostancı/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bartın'da sel suları çekilmeye başladı, kent dron ile havadan görüntülendi - Son Dakika

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