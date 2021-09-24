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Son dakika haberleri! Bartın'da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bartın'da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

24.09.2021 10:02
Son dakika haberleri! Bartın'da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Bartın'da dün yolun karşısına geçerek karşıdan gelen otomobille çarpışan otobüsün devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bartın'da dün yolun karşısına geçerek karşıdan gelen otomobille çarpışan otobüsün devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Feci kazada yakınlarının cenazesine giden komiser yardımcısı ve eşi ile otobüs şoförü hayatını kaybetmiş, otobüsteki diğer şoför ise ağır yaralanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yapan Uğur Özdemir ve eşi Emine Özdemir, Bolu Mudurnu'da hayatını kaybeden teyzelerinin cenazelerine gitmek üzere 40 BD 498 plakalı Renault marka otomobille yola çıktı. Ankara-Bartın seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü ise Çaycuma ilçesinde son yolcularını indirdikten sonra Bartın'a hareket etti. Halit Uğur idaresindeki 50 DK 316 plakalı yolcu otobüsü, Akmanlar rampası mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Uğur Özdemir idaresindeki otomobille çarpışarak devrildi. Kazada komiser yardımcısı Uğur Özdemir ve eşi Emine Özdemir, otobüs şoförü Halit Uğur feci şekilde hayatlarını kaybetti. Otobüste bulunan diğer şoför Nuri Ercan ise ağır yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ise otobüsün kaza sonrası devrildiği görülüyor. Ağır yaralanan Nuri Ercan'ın yoğun bakımdaki tedavisi ise sürüyor. - BARTIN

Son dakika haberleri! Bartın'da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Son dakika haberleri! Bartın'da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Son dakika haberleri! Bartın'da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Son dakika haberleri! Bartın'da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Son dakika haberleri! Bartın'da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Uğur Özdemir, Komiser, Bartın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Bartın'da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika


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