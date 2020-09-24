Bartın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 466,50 gram kubar esrar maddesi, 24,13 gram kenevir tohumu ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Kayadibi köyünde yaşayan 26 yaşındaki A.Y'nin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.
İstihbarat ve KOM Şube ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelinin evine operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeği Cesur'un da katıldığı operasyonda şüphelinin evinde 4 adet kenevir bitkisi, 466,50 gram kubar esrar maddesi, 24,13 gram kenevir tohumu ile esrar içmekte kullanılan plastik pet şişe düzenekleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:47 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Bartın'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika