Son dakika haberleri... Bartın'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Narkotik köpeği Cesur'un da katıldığı operasyonda şüphelinin evinde 4 adet kenevir bitkisi, 466,50 gram kubar esrar maddesi, 24,13 gram kenevir tohumu ile esrar içmekte kullanılan plastik pet şişe düzenekleri ele geçirildi.

Bartın 'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 466,50 gram kubar esrar maddesi, 24,13 gram kenevir tohumu ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

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