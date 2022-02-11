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Son dakika 3. sayfa: Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı

11.02.2022 15:03

Gelen son dakika haberlerine göre Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltıBARTIN Bartın'da uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddiası ile biri kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı

BARTIN Bartın'da uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddiası ile biri kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il dışından Bartın'a uyuşturucu sevk ettikleri iddiası ile eş zamanlı yaptıkları operasyon kapsamında biri kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işleri tamamlanan şahsılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bartın adliyesine sevk edildi.

Son dakika 3. sayfa: Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı - Son Dakika
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