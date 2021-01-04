2 katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Dumandan etkilendiği öğrenilen yaşlı kadın ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı kadını dışarı çıkaran komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Derbent köyü Çimke Mahallesi'nde 2 katlı evin çatısında yangın çıktı. Bacadan kaynaklandığı belirtilen ve kısa sürede büyüyen yangın, evin 2'inci katında yalnız yaşayan 87 yaşındaki Münevver Çetin'in oturduğu daireyi de sardı.

Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti