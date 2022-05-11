Son dakika haberleri | BARTIN'DA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberleri | BARTIN'DA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA KAMERADA

11.05.2022 11:41
Son dakika haberleri | BARTIN'DA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA KAMERADA

Son dakika haberi: BARTIN'da, yabancı uyruklu üniversite öğrencisi ile bir kişinin yumruk yumruğa kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

BARTIN'da, yabancı uyruklu üniversite öğrencisi ile bir kişinin yumruk yumruğa kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çatmaca kavşağında dün akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kaldırımda başlayan tartışma sırasında yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yaya geçidine doğru yürürken karşı gruptan bir kişinin saldırısına uğradı. İkilinin yumruk yumruğa kavgası arkadaşlarının araya girmesiyle sonlandı. Yoldan geçen sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Son dakika haberleri | BARTIN'DA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA KAMERADA
Son dakika haberleri | BARTIN'DA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA KAMERADA
Son dakika haberleri | BARTIN'DA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA KAMERADA
Son dakika haberleri | BARTIN'DA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA KAMERADA

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Üniversite, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BARTIN'DA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA KAMERADA - Son Dakika


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