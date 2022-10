Son dakika haberleri! Bartın'daki Maden Faciası İzmir'de Protesto Edildi: "Bu İşin Fıtratında, Kaderinde Ölüm Yoktur"

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ - Kamera: KERİM UĞUR

Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden faciası İzmir'de protesto edildi. DİSK'e bağlı Genel İş ve KESK'e bağlı Tüm Bel-Sen üyeleri, "Kaza değil cinayet, sorumlusu hükümet" ve "Hükümet istifa" sloganları atıp, "Hiçbir işin fıtratında, kaderinde ölüm yoktur. Alınmayan önlemler, yapılmayan yatırımlar, çıkartılmayan yasal düzenlemeler vardır" açıklamasını yaptı.

Genel İş ve Tüm Bel-Sen üyeleri, bugün İzmir Kültürpark 2 No'lu Hol önünde yaptıkları basın açıklamasında, Bartın'daki maden faciası nedeniyle hükümete tepki gösterdi. İşçiler, "Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz. Soma, Ermenek, Bartın... Kaza değil cinayet" yazılı pankart açıp, "Kaza değil cinayet, sorumlusu hükümet", "Hükümet istifa" ve "İşçiler ölüyor, sermaye büyüyor" sloganları attı.

"ATILAN HİÇBİR ADIM VE ÖNLEM YOK"

Basın açıklamasını okuyan Tüm Bel Sen üyesi Turgut Angün, şunları söyledi:

"Yastayız, öfkeliyiz. Hayatını kaybeden canlarımızın evlatsız kalan anne babalarına, babasız kalan evlatlarına, yarsız kalan eşlerine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabır, yaralılara şifalar diliyoruz. Ülkemiz, iş kazası denilen ancak hiçbirinin kaza olmayıp alınmayan önlemlerden kaynaklanan iş cinayetleri sıralamasında dünyada üçüncü, Avrupa'da ise birinci sırada yer almaktadır. Yıllardır kömür ocaklarında göçükler, patlamalar oluyor ve her olaydan sonra yetkililer çıkıp bir daha olmaması için iş güvenliği önlemlerinin alınacağını, hayatını kaybedenlere maddi yardım yapılacağını söylüyor. Atılan hiçbir adım, hiçbir önlem yok. Çünkü alınacak her önlem, sömüre sömüre doyamadıkları işçilerin, emekçilerin kanı, canı üzerinden kazandıkları paralarını azaltacağı için yapılmamakta ve sermayenin oyuncağı haline gelmiş siyasi iktidarlar da buna göz yummaktadır. Dünyada maden kazaları ileri teknoloji uygulamaları ile yok denecek noktaya gelmişken ülkemizde alınmayan tedbirler, yapılmayan yatırımlar, işletilmeyen hukuk nedeniyle daha fazla kar uğruna işlenen cinayetler haline dönüşmüştür.

"SORUMLULUĞU AKP'YE AİTTİR"

Her olaydan sonra sorumluların hesap vereceğini söyleyen siyasi iktidarlar, hiçbir cinayeti aydınlatmamış, aksine karartmıştır. AKP'li Cumhurbaşkanı, 'Bu işin fıtratında, kaderinde var. Bunun dünü, bugünü, yarını olmayacaktır' diyerek, dün olduğu gibi bugün de sorumluların ceza almaması için ilgili yerlere gönderme yapmaktadır. Ancak biz emekçiler şunu çok iyi biliyoruz, hiçbir işin fıtratında, kaderinde ölüm yoktur. Alınmayan önlemler, yapılmayan yatırımlar, çıkartılmayan yasal düzenlemeler vardır. Soma ve Ermenek'te açılan davalarda hiçbir yetkili ceza almadığı gibi, iş cinayetleri karartılmasın diye mücadele eden ve hayatını kaybeden maden işçilerinin gönüllü avukatlığını yapan Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay hukuksuz, mesnetsiz iddialarla cezaevine konmuş, Soma'da hayatını kaybeden maden işçisinin yakınını tekmeleyen dönemin başbakanlık müşaviri ödüllendirilerek elçilik ataşesi olarak atanmıştır. İşte AKP iktidarının ve sermayenin adalet anlayışı budur. Bartın Kömür İşletmeleri'nde yaşanan cinayetin tüm sorumluluğu AKP iktidarına aittir. Kamu kurumlarını liyakatsiz, akıl ve bilim dışı yöntemlerle yönetmeyi alışkanlık haline getiren iktidarın başta siyasi sorumluları olmak üzere her kademedeki yetkililerin yargı önüne çıkartılması ve cezalandırılması, emekçilerin en öncelikli talebidir."