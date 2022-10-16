Son dakika haberleri! BARTIN'DAKİ MADEN FACİASI; OCAKTAKİ YANGIN ETKİSİNİ AZALTTI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! BARTIN'DAKİ MADEN FACİASI; OCAKTAKİ YANGIN ETKİSİNİ AZALTTI

16.10.2022 10:24

Bir son dakika haberine göre BARTIN'ın Amasra ilçesinde 41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında çıkan yangın, verilen oksijen seviyesinin düşürülmesi ile etkisini azalttı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde 41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında çıkan yangın, verilen oksijen seviyesinin düşürülmesi ile etkisini azalttı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında, 14 Ekim'de saat 18.15 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada 41 işçi hayatını kaybetti, 58 işçi kurtarıldı. 4'ü Bartın Devlet Hastanesi, 6'sı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere 10 işçinin tedavileri sürüyor. Hayatını kaybeden işçilerden 35'i dün toprağa verilirken, 6 işçi ise bugün defnedilecek.

Patlamanın yaşandığı maden ocağında ise çalışmalar sürüyor. Patlamanın ardından çıkan yangın, ocağa verilen oksijen seviyesinin düşürülmesi ile etkisini azalttı. Oksijenin tamamen kesilip, yangının da söndürülmesi planlanıyor. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! BARTIN'DAKİ MADEN FACİASI; OCAKTAKİ YANGIN ETKİSİNİ AZALTTI - Son Dakika

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