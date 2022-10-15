Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'dan uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen 1 yaralının Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde, 5 yaralının ise Yanık Merkezinde durumları değerlendirilip, tedavilerine başlandı. Uzmanımız bilgi veriyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Başakşehir, Bartın, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Bakan Koca: 'Bartın'dan uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen 6 madencinin tedavisine başlandı' - Son Dakika

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