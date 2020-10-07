BARTIN'ın Ulus ilçesi Ulukaya köyündeki kanyon ve şelaleler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'kesin korunacak hassas alan' tescil edil. Şelale ve kanyonun tepeden izlenmesi için Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından seyir terası yapılarak, ziyarete açıldı.

Ulus ilçesindeki Ulukaya şelalesi ve Ulukaya kanyonu 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kurulu tarafından 'Doğal sit alanı' ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün imzaladığı kararla, Ulukaya şelaleleri alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edildi. KANYONA VE ŞELALEYİ GÖREN SEYİR TERASI Ulukaya kanyonu ve şelalesini zirvede izlenmesi için Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Ulus Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 50 metrekare genişliğinde seyir terası ve yürüyüş yolu yapılarak, hem şelale ve kanyonun izlenmesi sağlandı. 490 rakımlı ?Atakkaya Bayraklı Tepe seyir terası? sayesinde Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisindeki Drahna vadisinin de izlenmesi sağlandı. ?BÖLGEMİZ TURİZMİN GÖZBEBEĞİ OLACAKö

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hassas koruma alanı içine alınan Ulukaya şelalesi ve Seyir terasında incelemelerde bulundu. Seyir terası sayesinde Ulukaya kanyonu ve şelalesinin zirveden izleme imkanı sunduğunu belirten Hasan Hüseyin Uzun, 'Bölgemizin doğal güzelliklerini tanıtılması ve turizme kazandırılması için yapılan seyir terası ve seyir kulelerini artık daha fazla göreceğiz. Küre Dağları Milli Parkı içerisindeki Aşağıköy köyündeki seyir kulesi tamamlandı. Burası da Ulukaya şelalemizin muhteşem manzarasıyla bütünleşen seyir terasımız turizme kazandırıldı. Zaten Ulukaya şelalemiz 1. Derecede Doğal Sit alanı içerisindeydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile koruma alanı genişletilerek, hassas koruma alanı altına alınmış oldu. Yani buraya artık mermer ocağı gibi başvurular artık yapılamayacak. Doğanın bizlere sunduğu bu güzel alanların turizme kazandırılması için bizlerinde yoğun çabası olacak. İlerleyen dönemlerde yapılacak turizm yatırımları sayesinde bölgemiz, doğa turizmi açısından gözbebeği haline gelecektir. Bu kararın alınmasında katkısı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Komisyonu Başkanımız Ak Parti Bartın Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.ö dedi.