Son dakika haberleri: Bartın?ın doğa harikası, 'kesin korunacak hassas alan' tescil edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bartın?ın doğa harikası, 'kesin korunacak hassas alan' tescil edildi

11.10.2020 17:05
Son dakika haberleri: Bartın?ın doğa harikası, 'kesin korunacak hassas alan' tescil edildi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre BARTIN'ın Ulus ilçesi Ulukaya köyündeki kanyon ve şelaleler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillendi.

BARTIN'ın Ulus ilçesi Ulukaya köyündeki kanyon ve şelaleler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillendi. Şelale ve kanyonun tepeden izlenmesi için Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından seyir terası yapılarak, ziyarete açıldı.Ulus ilçesindeki Ulukaya Şelalesi ve Ulukaya Kanyonu, 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 'doğal sit alanı' ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün imzaladığı kararla kanyon ve şelaleler, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillendi.KANYON VE ŞELALEYİ GÖREN SEYİR TERASI Ulukaya Kanyonu ve Şelalesi'nin zirveden izlenmesi için Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Ulus Orman İşletme Müdürlüğü'nce 50 metrekare genişliğinde seyir terası ve yürüyüş yolu yapıldı. 490 rakımdaki seyir terasından Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Drahna Vadisi'nin de izlenmesi sağlandı.'BÖLGEMİZ TURİZMİN GÖZ BEBEĞİ OLACAK'

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Ulukaya şelalesi ve seyir terası bölgesinde incelemelerde bulundu. Seyir terası sayesinde Ulukaya Kanyonu ve Şelalesi'nin zirveden izlenmesi imkanının sunulduğunu belirten Uzun, "Bölgemizin doğal güzelliklerini tanıtılması ve turizme kazandırılması için yapılan seyir terası ve seyir kulelerini artık daha fazla göreceğiz. Küre Dağları Milli Parkı içindeki Aşağıköy köyündeki seyir kulesi tamamlandı. Burası da Ulukaya şelalemizin muhteşem manzarasıyla bütünleşen seyir terasımız turizme kazandırıldı. Zaten Ulukaya şelalemiz 1. derecede doğal sit alanı içerisindeydi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzaladığı kararname ile koruma alanı genişletilerek, hassas koruma alanı altına alınmış oldu. Yani buraya artık mermer ocağı gibi başvurular yapılamayacak. Doğanın bizlere sunduğu bu güzel alanların turizme kazandırılması için bizlerin de yoğun çabası olacak. İlerleyen dönemlerde yapılacak turizm yatırımları sayesinde bölgemiz, doğa turizmi açısından göz bebeği haline gelecektir. Bu kararın alınmasında katkısı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Komisyonu Başkanımız AK Parti Bartın Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.


Cumhurbaşkanı, Bartın, Kanyon, Ulus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bartın?ın doğa harikası, 'kesin korunacak hassas alan' tescil edildi - Son Dakika


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