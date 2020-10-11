Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Ulukaya şelalesi ve seyir terası bölgesinde incelemelerde bulundu. Seyir terası sayesinde Ulukaya Kanyonu ve Şelalesi'nin zirveden izlenmesi imkanının sunulduğunu belirten Uzun, "Bölgemizin doğal güzelliklerini tanıtılması ve turizme kazandırılması için yapılan seyir terası ve seyir kulelerini artık daha fazla göreceğiz. Küre Dağları Milli Parkı içindeki Aşağıköy köyündeki seyir kulesi tamamlandı. Burası da Ulukaya şelalemizin muhteşem manzarasıyla bütünleşen seyir terasımız turizme kazandırıldı. Zaten Ulukaya şelalemiz 1. derecede doğal sit alanı içerisindeydi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzaladığı kararname ile koruma alanı genişletilerek, hassas koruma alanı altına alınmış oldu. Yani buraya artık mermer ocağı gibi başvurular yapılamayacak. Doğanın bizlere sunduğu bu güzel alanların turizme kazandırılması için bizlerin de yoğun çabası olacak. İlerleyen dönemlerde yapılacak turizm yatırımları sayesinde bölgemiz, doğa turizmi açısından göz bebeği haline gelecektir. Bu kararın alınmasında katkısı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Komisyonu Başkanımız AK Parti Bartın Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.