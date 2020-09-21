Irmaktaki balık ölümlerine inceleme - Son Dakika

Bartın Irmağı'nda yaşanan balık ölümleriyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Irmağı'nın şehir merkezinden geçtiği bölümün Kemer Köprü mevkisinde ölü balıklar gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince, ırmaktan numune alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Öte yandan, Bartın Belediyesi tarafından ırmağa temiz su salındı.

"Suyun gücü kaybolduğu zaman balık ölümleri oluyor"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, ırmakta zaman zaman balık ölümleriyle karşılaştıklarını belirtti.

Mevsimin kurak olması nedeniyle ırmakta su seviyesinin düştüğünü ifade eden Akın, "Suyun gücü kaybolduğu zaman balık ölümleri oluyor. Yani oksijensiz kalıyorlar. Biz de geçici bir çözüm bularak ırmağa temiz su salımı yapıyoruz." diye konuştu.