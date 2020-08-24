Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu

BARTIN - Bartın İl Jandarma Komutanlığınca organize suç örgütlerini deşifre etmek, örgütlü suçlar ile uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını engellemeye yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda Bartın merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Başköy köyü merkezli aralarında Muğla, Zonguldak ve İstanbul'un da bulunduğu 4 ilde komando birliklerinin de desteğiyle eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında narkotik köpekler de hazır bulundu. Küre Dağları Milli Park sınırlarında tarlada uyuşturucu imal etmek amacıyla dikilen 3 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Eş zamanlı baskında şüphelilere ait evlerde bir kilogram kubar esrar, 5 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 4 sulama havuzu, 1 adet nöbet kulübesi tespit edildi. Ayrıca dedektör, klonlama makinesi, kama, sayvan, bol miktarda fişek, kartış ile dijital dökümana el konuldu.

Operasyon sonucunda Bartın'da 9, İstanbul'da 2, Muğla'da 1 ve Zonguldak'ta bir kişi olmak üzere 1'i kadın toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan O.Y. ve A.C. isimli 13 şüpheli Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde işlenen Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Orman Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa karşı suç işledikleri yönündeki tespitler doğrultusunda, bu gün sabahın erken saatlerinde Bartın adliyesine sevk edildi.

Adliyeye çıkartılan şahıslardan 4'ü tutuklanırken diğerleri adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.