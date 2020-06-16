Son dakika haberleri: Bartın Üniversitesi'nde yıl sonu sınavları başarıyla tamamlandı - Son Dakika

Bartın Üniversitesi'nde başlayan uzaktan eğitim derslerinin, 2 bin 497 yıl sonu sınavının gerçekleştirilmesiyle tamamlandığı bildirildi.

Bartın Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) nedeniyle eğitim-öğretimin sekteye uğramaması için tüm hazırlıkların tamamlandığı üniversitede 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitim derslerinin ardından yıl sonu sınavları da başarıyla tamamlandı.

30 Mayıs'ta başlayıp, 12 Haziran'da tamamlanan sınavlara 14 bin 618 öğrenci katıldı. Öğrenciler günde ortalama 18 bin 855 defa giriş yaptıkları sistem üzerinden 2 hafta boyunca 367 bin 840 işlem gerçekleştirdi. Yıl sonu sınavlarını gerçekleştiren 471 öğretim elemanı ise 14 gün boyunca 3 bin 517 defa uzaktan eğitim sistemine girerek ölçme-değerlendirme işlemlerine katıldı.

Ayrıca ders dönemi boyunca 471 öğretim elemanı tarafından 17 bin 737 sanal sınıfta dersler canlı olarak işlendi. Bu süreçte binlerce video ile doküman paylaşıldı ve yine binlerce aktiviteyle eğitim-öğretim süreci en verimli hale getirilmeye çalışıldı.

Uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla sanal sınıflarda canlı derslerin işlendiği Bartın Üniversitesi'nde çevrimiçi sınavlar akıllı sistemler aracılığıyla yönetildi. Böylece konularına ve zorluk derecelerine göre her ders için oluşturulan soru havuzundan dağıtılan sorular, çevrimiçi olarak öğrencilere yöneltildi. Akıllı sistem aracılığıyla her öğrenci için dağıtılan sorularda eşit ölçme-değerlendirme kriterleri ön planda tutuldu.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, salgın tehdidi ilk ortaya çıktığı andan itibaren hızla hareket ederek gerekli önlemleri aldıklarını, akademik ve idari insan kaynağı ile öğrencilerle iletişimlerini kesintisiz olarak sürdürdüklerini söyledi.