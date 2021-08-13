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Son dakika haberleri... Bartın Valisi Güner, selden etkilenen alanlarda inceleme yaptı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bartın Valisi Güner, selden etkilenen alanlarda inceleme yaptı Açıklaması

13.08.2021 17:59
Son dakika haberleri... Bartın Valisi Güner, selden etkilenen alanlarda inceleme yaptı Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Bartın Valisi Sinan Güner, kentte selden etkilenen yerlerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesine ilişkin, "Bu bölgenin yaralarının hızla sarılması açısından hem vatandaşın hem de kamu kurumunun çok ihtiyaçları var. Tüm bu araçların işletilmesi için ihtiyaç var.

Bartın Valisi Sinan Güner, kentte selden etkilenen yerlerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesine ilişkin, "Bu bölgenin yaralarının hızla sarılması açısından hem vatandaşın hem de kamu kurumunun çok ihtiyaçları var. Tüm bu araçların işletilmesi için ihtiyaç var. Bunların hepsi bu kararla çok daha hızlı temin edilmiş olacak." dedi.

Ulus ilçesi Kumluca beldesi Zafer köyünde yürütülen arama kurtarma faaliyetlerini yerinde inceleyen Vali Güner, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sahada görevli ekipler ve kurumlarla koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini söyleyen Güner, toplantıda bir iş takvimi belirlediklerini bildirdi.

Güner, meteorolojik tahminlere göre, gelecek 3 günde yağmur beklenmediğini, bunun da çalışmaları biraz hafiflettiğini belirtti.

Yaşlı kadını arama çalışmaları devam ediyor

Akörensöküler köyünde önceki gün sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada suya kapılan Arife Ünal'ı (85) arama çalışmalarının da devam ettiğini anımsatan Vali Güner, çalışmaların her alanda uzmanların yer aldığı yaklaşık 100 kişilik ekiple yürütüldüğünü kaydetti.

Şu ana kadar sonuca ulaşamadıklarını anlatan Güner, "Arazinin sonuna da geldik. Burası son nokta. Burada biriken malzemelerin altında bir şeyler kalmış mı şeklinde kazı yapılıyor. Kadavra köpeklerinin gösterdiği yerler var. Başka bir canlı da olabilir. Bunlara bağlı olarak son çalışmalarımızı yapıyoruz. Sonuca ulaşıncaya kadar da sonlandırmayacağız." şeklinde konuştu.

"Kapalı yolumuz kalmadı"

Vali Güner, altyapı hasarlarını giderme konusunda da ayrı ekibin çalıştığını dile getirerek, "İçme suları ve yollar, bu iki ana unsur hayatın devamlılığı için şart. Yollarımız konusunda, önceliğimiz Bartın- Karabük yoluydu. Bahçecik mevkisindeki tamiratlar tamamlandı, o hattı açtık. Bartın-Karabük yolu açık. Bahçecik köyünden yukarı doğru Kalecik ve oradan Zafer'e ulaşan yolda DSİ'nin 2 iş makinesiyle temizlik yaparak ilerliyoruz. Karayolları ve İl Özel İdaresinin makineleriyle selin getirdiği birikintileri temizleyerek Zafer köyüyle bağlamış olduk. Böylece kapalı yolumuz kalmadı." dedi.

Güner, Zafer başta olmak üzere enerji verilemeyen köy olmadığını bildirdi.

"Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilanı

Vali Güner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerlerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bunun hukuku değişti artık. Farklı bir noktaya gelecek. Birinci grup yardımlar, hane destekleri... Hane için acil yardımları ifade eder. Burada hayvan varlığı, tarımsal araziler ve araçların, iş yerlerinin zarar görmesi var. Bunların hepsinin prosedürü ayrı. Tarım Müdürlüğü, Genel Hayata Etkili Afet kararıyla birlikte tarım alanları ve hayvan varlığıyla ilgili zarar tazminini daha rahat karşılayabilecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza her zaman olduğu gibi bu vesileyle de şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu bölgenin yaralarının hızla sarılması açısından hem vatandaşın hem de kamu kurumunun çok ihtiyaçları var. Tüm bu araçların işletilmesi için ihtiyaç var. Bunların hepsi bu kararla çok daha hızlı temin edilmiş olacak."

"Devlet ve millet el ele"

Devletin en üst düzeyde sel bölgesinde yaraları sarmak için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Güner, "Olayın olduğu andan itibaren hiç kimse uyku uyumadı. Vatandaş da bunun bilincinde, bizleri çok iyi karşıladı. Bu yapılanlara ve kendilerine devletin hemen ulaşmasına karşılık onlar da memnuniyetlerini ifade ederek çalışmalarımıza yardımcı oldu. Hep birlikte tam anlamıyla devlet ve millet el ele, en üst düzeyde, Sayın Cumhurbaşkanımızın en üst düzeyde teşrifleriyle bugünleri atlatmanın gayreti içindeyiz. Allah'ın izniyle inşallah bunu hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi veren Güner, farklı iş ekiplerinin sırayla çalışmalarını gerçekleştirdiğini anlattı. Güner, "Tarım, hayvancılık, araç ve ev için ayrı ekipler var. Dün akşamki toplantıdaki hesaba göre yüzde 80 oranında hasar tespit çalışmalarımız tamamlandı. Aksayan bir şey olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Olsa dahi muhtarlarımız hemen bize ilettikleri takdirde çözüme ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Tüm muhtarlarla irtibat halinde olduklarını, 112 Acil Çağrı Merkezinde bir vali yardımcısının koordinatör olarak görev yaptığını dile getiren Güner, selden etkilenen 4 köyün içme suyunun yeniden tesis edilmesi için iş makinelerinin yoğun çalıştığını sözlerine ekledi.

Son dakika haberleri... Bartın Valisi Güner, selden etkilenen alanlarda inceleme yaptı Açıklaması
Son dakika haberleri... Bartın Valisi Güner, selden etkilenen alanlarda inceleme yaptı Açıklaması

Afet Bölgesi, Sinan Güner, Bartın, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bartın Valisi Güner, selden etkilenen alanlarda inceleme yaptı Açıklaması - Son Dakika


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