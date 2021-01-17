Son dakika haberleri: Bartın Valisi Güner: "Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor."

Son dakika gündem haberi: Bartın Valisi Güner: "Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor.

Bartın Valisi Güner: "Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor."

Bartın, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Bartın Valisi Güner: 'Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor.' - Son Dakika

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