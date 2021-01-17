Son dakika haberleri: Bartın Valisi Güner: "Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor."
17.01.2021 13:15
Son dakika gündem haberi: Bartın Valisi Güner: "Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor.
Bartın Valisi Güner: "Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor."
Bartın, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Bartın Valisi Güner: 'Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor.' - Son Dakika
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