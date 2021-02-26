Son dakika haberleri: Bartınlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü video mesajla kutladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bartınlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü video mesajla kutladı
26.02.2021 19:36
Son dakika haber... Bartın'da yaşayan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü video mesajla kutladı.
Bartın'da yaşayan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü video mesajla kutladı.
AK Parti Bartın Tanıtım Medya Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için hazırlanan video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Birçok meslek grubundan vatandaşın yanı sıra engelli vatandaşların da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlamaları ve sevgi dolu mesajları dikkat çekti. - BARTIN
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