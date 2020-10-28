Son dakika haberleri: Barzani'nin partisi KDP: "PKK, IKBY halkı için tehlike oluşturuyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Barzani'nin partisi KDP: "PKK, IKBY halkı için tehlike oluşturuyor"

28.10.2020 00:08
Son dakika haberleri: Barzani'nin partisi KDP:

Son dakika haberi... Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), terör örgütü PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) halkı için tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), terör örgütü PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) halkı için tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Kifah Mahmut yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın IKBY vatandaşları için bir tehdit oluşturduğunu belirtti. PKK elebaşlarının son açıklamalarının gerçekleri saptırmayı ve istikrasızlık oluşturmayı amaçladığını belirten Mahmut, uzun yıllardır haraç alan ve halkın malına el koyan PKK'yı, yüzlerce köyün imarına ve sivillerin evlerine dönmesine engel olmakla suçladı.

Terör örgütünün çekişme ve savaşını IKBY'ye taşıdığını söyleyen KDP Sözcüsü, "PKK'nın davranışlarının bedelini IKBY vatandaşları ödüyor. IKBY hükümetindeki yetkilileri öldüren PKK, kendisinin IKBY için bir tehdit oluşturmadığını ve IKBY'yi savunduğunu sanıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan IKBY Güvenlik Meclisi, terör örgütü PKK'nın bölgedeki yabancı diplomatik temsilcilikleri, diplomatlar ve hükümet yetkililerine suikast düzenlemeye yönelik planlarının engellendiğini duyurmuştu. IKBY hükümeti PKK'nın defalarca bölgeden istemişti. - ERBİL

Mesut Barzani, Terör, IKBY, PKK, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Barzani'nin partisi KDP: 'PKK, IKBY halkı için tehlike oluşturuyor' - Son Dakika


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