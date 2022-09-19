2 kişiyi öldürüp 2 polisi de yaralamıştı! İşte yakalanan saldırganın ilk ifadesi... - Son Dakika
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2 kişiyi öldürüp 2 polisi de yaralamıştı! İşte yakalanan saldırganın ilk ifadesi...

19.09.2022 21:19

İstanbul Başakşehir'de 2 kişiyi öldürdükten sonra Fatih'te kimlik soran 2 polisi de vuran ve Küçükçekmece'de yapılan operasyonda viyadüğün altında saklanırken yakalanan 32 yaşındaki Güven Güler, yapılan ilk sorgulamada tüm suçlamaları inkar etti. Saldırgan, "Cinayetleri neden işledin?" sorusunu, "Ben kimseyi öldürmedim. Kimseyi yaralamadım" şeklinde yanıtladı.

Başakşehir'de bir evden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri evde Ergül Maden (28)'in cansız bedeniyle karşılaştı. Bu sırada yakın bir sokaktan da silah sesleri yükseldi. Buraya geçen polis, G.G. adlı kişinin yengesi Güllü Güler (61) 'i öldürdüğü Sevim Güler ve Adem Tepe'yi ise yaraladığı belirlendi. G.G.'nin motosikletle kaçtığı tespit edildi.

KİMLİK KONTROLÜ YAPAN 2 POLİSİ DE VURDU

Polisin aradığı G.G. Fatih Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta ortaya çıktı. G.G. ve yanındaki kişi, kimlik soran polislere ateş açtı. Saldırıda iki polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken 2 saldırgan yaya olarak kaçtı.

VİYADÜK ALTINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Fatih'te polislere silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikten sonra başka bir taksiyle tekrar Başakşehir bölgesine geldiği belirlenen şüpheli, güzergahlardaki tüm güvenlik kameraları incelenerek takip edildi. Polis şüphelinin çalılardan oluşan bir bölgede saklanmış olma ihtimali üzerine dronlarla arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu Şahintepesi ile Güvercintepe arasında bulunan viyadüğün altında saklanan şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Şüphelinin üzerinden bir tabanca ile 74 mermi bulundu.

2 kişiyi öldürdükten sonra kimlik soran 2 polisi de vuran saldırganın sorgudaki ilk ifadesi ortaya çıktı

DİĞER ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Polislere ateş açtığı sırada yanında bulunan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Başakşehir ve Fatih'te meydana gelen öldürme ve yaralama olaylarının ardından alarma geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin hepsinin şüpheliyi yakalamak için görevlendirildiği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Oto hırsızlık Bürosu, Hırsızlık Bürosu, Dolandırıcılık Bürosu, Ahlak ve Kumar Büro Gasp ve Cinayet Bürolarının koordineli bir şekilde yakalama çalışmalarına katıldığı bu amaçla büro amirleri dahil tüm personelin sahaya sürüldüğü belirtildi.

2 kişiyi öldürdükten sonra kimlik soran 2 polisi de vuran saldırganın sorgudaki ilk ifadesi ortaya çıktı

İLK SORGUSUNDA "BEN YAPMADIM" DEDİ

Yakalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilip Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Güven Güler, yapılan ilk sorgusunda yaptıklarının hepsini inkar ettiği öğrenildi. Cinayet ve yaralama olaylarını kendisinin yapmadığını iddia eden şüphelinin, polislere ateş ettiği iddialarını da kabul etmediği belirtildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şüphelinin Cinayetleri neden işledin sorununa "Ben kimseyi öldürmedim. Kimseyi yaralamadım" cevabını verdiği bildirildi.

2 kişiyi öldürdükten sonra kimlik soran 2 polisi de vuran saldırganın sorgudaki ilk ifadesi ortaya çıktı

"BANA NEDEN BÖYLE DAVRANIYORSUNUZ?"

Cinayet zanlısı Güven Güler, ekipler tarafından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Katil zanlısı Güven Güler, şubeye girişi sırasında basın mensuplarının 'Neden yaptınız?' sorusuna, 'Bana neden böyle davranıyorsunuz?' diyerek karşılık verdi.

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2 kişiyi öldürdükten sonra 2 polisi vurmuştu! Saldırgan viyadük altında yakalandı 2 kişiyi öldürdükten sonra 2 polisi vurmuştu! Saldırgan viyadük altında yakalandı Son dakika haberi... FATİH'TE POLİSLERİ VURAN SALDIRGANIN 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜ MAHALLENİN SAKİNİNDEN AÇIKLAMA Son dakika haberi... FATİH'TE POLİSLERİ VURAN SALDIRGANIN 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜ MAHALLENİN SAKİNİNDEN AÇIKLAMA
Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Başakşehir, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 kişiyi öldürüp 2 polisi de yaralamıştı! İşte yakalanan saldırganın ilk ifadesi... - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 kişiyi öldürüp 2 polisi de yaralamıştı! İşte yakalanan saldırganın ilk ifadesi... - Son Dakika
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