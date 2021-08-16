Son dakika haberleri! Başakşehir'de 5 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı - Son Dakika

Başakşehir'de tali yola girmek isteyen araç ile caddede seyir halindeki araç çarpıştı. Yaşanan kazada 5 kişi hafif şekilde yaralanırken kaza anları ise çevrede bulunan bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Selçuk Sarıkoyun kontrolünde bulunan 34 DNB 04 plakalı araç ana caddeden tali yola girmek istedi. O sırada cadde üzerinde seyir halinde bulunan Tansel Şen kontrolündeki 34 KA 6858 plakalı araç ise tali yola girmek isteyen araca duramayarak çarptı. Yaşanan kazada çarpmanın etkisiyle Tansel Şen ile diğer araçta bulunan Selçuk Sarıkoyun, Havva Sarıkoyun, Aleyna Sarıkoyun ve Hatice Sarıkoyun hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere haber verilmesiyle olay yerinde çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarılırken yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anlarının gören Çağrı Akman isimli vatandaş ise olay anlarını, " Bir araba ana yoldan geliyor. Diğer araç ise ara yola girmeye çalışıyor. Ara yola girmek isteyen araç yola çıkınca kaza yapıyorlar. Tabi biraz hızın ve dikkatsizliğinde etkisi var. Kazada yaralılar vardı sağlık ekipleri onları da hastaneye kaldırdı" diyerek anlattı.

(Hakan Polat - Şaban Tektaş/İHA)