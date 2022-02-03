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Başakşehir'de iki hafif ticari aracın çarpışması kamerada - Son Dakika

Başakşehir'de iki hafif ticari aracın çarpışması kamerada

03.02.2022 11:59
Başakşehir'de iki hafif ticari aracın çarpışması kamerada

BAŞAKŞEHİR'de, iki hafif ticari araç caddede çarpıştı.

BAŞAKŞEHİR'de, iki hafif ticari araç caddede çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 GB 3058 plakalı hafif ticari araç ile 34 DHM 222 plakalı hafif ticari araç ile cadde üzerinde çarpıştı. Kaza sonrasında sürücü Ramazan K. araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralı Ramazan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADAÖte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu savurduğu ve ardından olay yerine ekiplerin geldiği çalışmalara başlandığı görüldü.


Başakşehir'de iki hafif ticari aracın çarpışması kamerada
Başakşehir'de iki hafif ticari aracın çarpışması kamerada
Başakşehir'de iki hafif ticari aracın çarpışması kamerada
Başakşehir'de iki hafif ticari aracın çarpışması kamerada
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Tragger, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de iki hafif ticari aracın çarpışması kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de iki hafif ticari aracın çarpışması kamerada - Son Dakika
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