Başakşehir'de korkutan yangın - Son Dakika
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Başakşehir'de korkutan yangın

19.03.2022 21:11

BAŞAKŞEHİR'de 3 katlı bir binada çıkan yangında iki daire alev alev yandı.

BAŞAKŞEHİR'de 3 katlı bir binada çıkan yangında iki daire alev alev yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin yükseldiği daireler kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, alevli şekilde yanan iki daireye müdahale etti. Olayda, iki dairede maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Başakşehir'de korkutan yangın
Başakşehir'de korkutan yangın
Başakşehir'de korkutan yangın
Başakşehir'de korkutan yangın
Başakşehir'de korkutan yangın
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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