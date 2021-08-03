Başakşehir'de oto sanayi sitesindeki iş yerinde yangın - Son Dakika

Başakşehir'de İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, 1. bloktaki bir iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, binanın bitişiğindeki iş yerlerinin çatısına da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Görgü tanığı Burak Suna, lokantanın bacasından çıkan kıvılcımlarla çatıda tutuşma meydana geldiğini, yangın tüpüyle müdahale etmelerine rağmen alevleri söndüremediklerini anlattı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.