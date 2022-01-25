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BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL YANGININA GİDEN EKİBİN ZOR ANLARI - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL YANGININA GİDEN EKİBİN ZOR ANLARI

25.01.2022 19:20
BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL YANGININA GİDEN EKİBİN ZOR ANLARI

BAŞAKŞEHİR'de bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

BAŞAKŞEHİR'de bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Kar nedeniyle yolda bırakılan otomobil itfaiye aracının önünü kapatırken, kar müdahale aracı yanan otomobili itfaiye hortumunun yetişebildiği yere kadar çekti. Ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Başakşehir Plevne Caddesi'nde otomobilde çıktı. Kar nedeniyle sürücüsünün ilerlemekte zorluk çektiği otomobil, motor kısmında bir anda alev aldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kar nedeniyle yolda bırakılan otomobil itfaiye aracının önünü kapatırken, kar müdahale aracı yanan otomobili itfaiye hortumunun yetişebildiği yere kadar çekti. Ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekibinin çektiği zorluk, kar müdahale aracının yanan otomobili çekmeye çalışması, çevredekilerin yardıma gelmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL YANGININA GİDEN EKİBİN ZOR ANLARI
BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL YANGININA GİDEN EKİBİN ZOR ANLARI
BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL YANGININA GİDEN EKİBİN ZOR ANLARI

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Başakşehir, Otomobil, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL YANGININA GİDEN EKİBİN ZOR ANLARI - Son Dakika
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