Son dakika haberleri... Başakşehir'de site içindeki daire alev alev yandı - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'de bir sitenin içindeki 6 katlı binada bulunan dairede yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangını, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürdü.

Başakşehir 5. Etaptaki bir sitede bulunan 6 katlı binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevleri gören bina sakinleri dışarıya çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangının çıktığı binada oturan Davut Yaşar, "Evde film izliyorduk bir anda elektrikler kesildi. Binadan çığlıklar geldi. Yukarı baktım binanın içinden kıvılcımlar aşağı düşüyordu. Yukarı koşup bütün binayı boşalttık. Çocukları çıkardık ondan sonra itfaiyeyi aradık." diye konuştu.



- İstanbul