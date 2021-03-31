Başakşehir'deki dehşet anları güvenlik kamerasında - Son Dakika

Başakşehir'deki dehşet anları güvenlik kamerasında
31.03.2021 20:58
BAŞAKŞEHİR'de, çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
BAŞAKŞEHİR'de, çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülere, sokakta bulunanların can havliyle sağa sola kaçıştıkları, koşan iki kişiden biri yere düşerken birinin biraz duraklayıp yerdeki arkadaşına baktıktan sonra koşmayı sürdürdüğü görülüyor. Arkadan gelen 1'i yaralı 3 kişinin yerde yatan kişinin yanında durdukları kameraya yansıyor.
- İstanbul
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