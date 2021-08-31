Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 katlı iş hanının 11. Blok'ta bulunan kimyasal madde üreten işyerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangın diğer bloklara da sirayet ederken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 21.15 sıralarında Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı iş hanının 11 Blok'ta bulunan kimyasal madde üretilen işyerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İşyerinde bulunan kimyasal maddeler nedeniyle yaşanan küçük çaplı patlamalar sonucu yangın kısa sürede büyüyerek yan bloklara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Arnavutköy, Sultangazi, Avcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Bağcılar olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, sanayi sitesinde çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.

(Furkan Tan - Ensar Kıranlıoğlu - Burak Uğur - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)