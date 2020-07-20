Son dakika haberleri: Başakşehir taraftarları yolları kesti, şampiyonluğu kutladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Başakşehir taraftarları yolları kesti, şampiyonluğu kutladı

Son dakika haberine göre Medipol Başakşehir taraftarları, şampiyonluk kutlamalarına devam ediyor.

Medipol Başakşehir taraftarları, şampiyonluk kutlamalarına devam ediyor. Turuncu-lacivertli futbolseverler, araçlarıyla yolları keserek meşaleler yaktı ve müzik eşliğinde şampiyonluk sevinçlerini doyasıya yaşadı.


Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir oldu. Turuncu-lacivertli taraftarlar da elde edilen bu başarıyı kutluyor. Başakşehir semtinde araçlarıyla tur atan bazı taraftarlar, yolu keserek meşaleler yaktı. Şampiyonluk şarkıları eşliğinde ellerindeki turuncu-lacivertli bayrakları sallayan futbolseverler, ilginç görüntülere sahne oldu. - İSTANBUL

Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 01:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Başakşehir taraftarları yolları kesti, şampiyonluğu kutladı - Son Dakika Spor
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Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
01:01
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
00:57
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
22:55
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
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