BAŞAKŞEHİRDE AYAKKABI İMALATHANESİNE UYUŞTURUCU BASKINI 4 GÖZALTI - Son Dakika

BAŞAKŞEHİRDE AYAKKABI İMALATHANESİNE UYUŞTURUCU BASKINI 4 GÖZALTI
18.03.2021 22:39
İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHABaşakşehir'de, ayakkabı imalathanesine düzenlenen operasyonda 8 kilo uyuşturucu hap ile 40 kilo uyuşturucu ham maddesi ele geçirilirken, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.
İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA
Başakşehir'de, ayakkabı imalathanesine düzenlenen operasyonda 8 kilo uyuşturucu hap ile 40 kilo uyuşturucu ham maddesi ele geçirilirken, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de bulunan Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'ndeki bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ayakkabı imalathanesine yapılan baskında 8 kilo ecstasy hap, 40 kilo uyuşturucu hammaddesi ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi'inde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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