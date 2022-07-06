Son dakika haberleri: Başı korkuluklara sıkışan kurbanlık düveyi itfaiyeciler kurtardı

AĞRI'da, sahibinin elinden kaçan kurbanlık düvenin başı, bahçedeki demir korkuluklara sıkıştı. Düve, itfaiye ekiplerince makasla korkuluk kesilerek kurtarıldı.
Kurbanlık olarak satılmak üzere Ağrı Hayvan Borsası'na götürülen düve, bir anda sahibinin elinden kurtularak, kaçmaya başladı. Düvenin baş kısmı, aşmaya çalıştığı demir korkuluklara sıkıştı. Sahibi ve çevredekiler, hayvanı kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, korkuluğu makasla keserek düveyi kurtardı. Sahibine teslim edilen düve, yeniden satılmak üzere hayvan borsasına götürüldü.
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