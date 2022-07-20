Son dakika haberleri: Başıboş köpeğin Ege Üniversitesi mezuniyet töreninde insanlara saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Başıboş köpeğin Ege Üniversitesi mezuniyet töreninde insanlara saldırdığı anlar kamerada

20.07.2022 09:12

Son dakika haber... İzmir'de, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı mezuniyet töreninde başıboş bir köpek, törende bulunan bazı kişilere saldırdı.

İzmir'de, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı mezuniyet töreninde başıboş bir köpek, törende bulunan bazı kişilere saldırdı. O korku dolu anlar ise cep telefonu ile kayda alındı.

İzmir Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı çerçevesinde dün düzenlenen mezuniyet törenine başıboş köpek damga vurdu. Çok sayıda öğrenci ve ailelerinin bulunduğu alana gelen başıboş bir köpek, burada insanlara saldırdı. Bazı öğrenci ve yakınlarının köpek tarafından ısırıldığı öğrenilirken, o korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tören alanında bulunan köpeğin insanlara saldırdığı, öğrencilerin ve yakınlarının korkuyla kaçıştığı ve köpeğin alanda bulunan görevlilerce uzaklaştırılmaya çalışıldığı yer alıyor. Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda kullanıcı yaptıkları yorumlarda üniversite yönetimine tepki gösterirken, üniversiteden olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması da yine gelen tepkiler arasında oldu.

(Mustafa İç - İHA)

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Kaynak: İHA

Ege Üniversitesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Başıboş köpeğin Ege Üniversitesi mezuniyet töreninde insanlara saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika

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