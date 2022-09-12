Son dakika haberleri! Başına yorgun mermi isabet eden Musa'nın beyin ölümü gerçekleşti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Başına yorgun mermi isabet eden Musa'nın beyin ölümü gerçekleşti

12.09.2022 13:47
Son dakika haberleri! Başına yorgun mermi isabet eden Musa'nın beyin ölümü gerçekleşti

Gelen son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 23 gün önce başına yorgun mermi isabet eden Musa İlter'in (10), tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 23 gün önce başına yorgun mermi isabet eden Musa İlter'in (10), tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta, 20 Ağustos'ta meydana gelen olayda, traktör üzerindeki Musa İlter'in başına yorgun mermi isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Musa, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan özel hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Jandarma ekipleri ise bölgede operasyon başlattı. Evlere tek tek giren ekipler, 11 silaha el koydu. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 23 gündür tedavisi süren Musa İlter'in beyin ölümü gerçekleşti. İlter ailesiyle acı haberle büyük üzüntü yaşadı.


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Kocaeli'de başına yorgun mermi isabet eden çocuğun beyin ölümü gerçekleşti Kocaeli'de başına yorgun mermi isabet eden çocuğun beyin ölümü gerçekleşti Son dakika haberleri | YORGUN MERMİYLE VURULAN MUSA'NIN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ Son dakika haberleri | YORGUN MERMİYLE VURULAN MUSA'NIN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
Kaynak: DHA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Başına yorgun mermi isabet eden Musa'nın beyin ölümü gerçekleşti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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