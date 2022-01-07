Başından kurşunla yaralanan doktorun tedavisi, görev yaptığı hastanede devam edecek - Son Dakika

FOX TV'den tepki çeken Maske Kimsin Sen yarışmasıyla ilgili yeni karar

Bu sefer konu dolar değil! Yiğit Bulut'la ilgili bomba iddia Meclis gündemine taşındı

Akşener açılışa katılmamalarına sitem etti: Gerçekten çok üzgünüm

Kazakistan'da eylemciler ne istiyor? İşte gösterileri bitirmek için öne sürdükleri 4 talep

70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? Her şey tek gelişmeye bağlı

Başından kurşunla yaralanan doktorun tedavisi, görev yaptığı hastanede devam edecek

ORDU - Ordu'da, geçtiğimiz ay atış talimi yapan bir kişinin ateşlediği tüfek sonucu başından ağır yaralanan ve Samsun'da tedavi altına alınan doktor, tedavisinin geri kalanı için Ordu'nun Fatsa ilçesinde görev yaptığı hastaneye getirildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede görev yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Aksın Serarslan, 12 Aralık 2021 tarihinde Altınordu ilçesindeki evinin balkonunda çiçek suladığı sırada başından vurularak ağır yaralandı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Serarslan'ın başına saçma isabet ettiği belirlendi. Kafa travması teşhisi konulan Serarslan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Buradaki tedavisi tamamlanan Serarslan, sonrasında ise Fatsa ilçesinde görev yaptığı özel hastanede tedavi altına alındı. Ambulansla hastaneye getirilen doktor Seraslan'ı mesai arkadaşları karşıladı. Geçirdiği ağır beyin ameliyatlarının ardından durumu ciddiyetini koruyan doktorun, Samsun'da yoğun bakım ünitesinde devam eden tedavisi, görev yaptığı hastanede devam edecek.

Hastane Başhekimi Op. Dr. İsmail Balcıoğlu, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Değerli doktorumuz Aksın beyin geçirdiği kaza bizleri derinden üzdü. Tedavisinin en iyi şekilde hastanemizde yapılacak olması gelecek için bizlere umut veriyor. Tedavisi aynı hastanede çalıştığı mesai arkadaşları tarafından en iyi şekilde devam edecektir. Doktorumuzun sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapacağız" dedi.