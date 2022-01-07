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Başından kurşunla yaralanan doktorun tedavisi, görev yaptığı hastanede devam edecek - Son Dakika

Başından kurşunla yaralanan doktorun tedavisi, görev yaptığı hastanede devam edecek

07.01.2022 17:54

Başından kurşunla yaralanan doktorun tedavisi, görev yaptığı hastanede devam edecek Ordu'da, geçtiğimiz ay atış talimi yapan bir kişinin ateşlediği tüfek sonucu başından ağır yaralanan ve Samsun'da tedavi altına alınan doktor, tedavisinin geri kalanı için Ordu'nun Fatsa ilçesinde görev...

Başından kurşunla yaralanan doktorun tedavisi, görev yaptığı hastanede devam edecek

ORDU - Ordu'da, geçtiğimiz ay atış talimi yapan bir kişinin ateşlediği tüfek sonucu başından ağır yaralanan ve Samsun'da tedavi altına alınan doktor, tedavisinin geri kalanı için Ordu'nun Fatsa ilçesinde görev yaptığı hastaneye getirildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede görev yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Aksın Serarslan, 12 Aralık 2021 tarihinde Altınordu ilçesindeki evinin balkonunda çiçek suladığı sırada başından vurularak ağır yaralandı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Serarslan'ın başına saçma isabet ettiği belirlendi. Kafa travması teşhisi konulan Serarslan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Buradaki tedavisi tamamlanan Serarslan, sonrasında ise Fatsa ilçesinde görev yaptığı özel hastanede tedavi altına alındı. Ambulansla hastaneye getirilen doktor Seraslan'ı mesai arkadaşları karşıladı. Geçirdiği ağır beyin ameliyatlarının ardından durumu ciddiyetini koruyan doktorun, Samsun'da yoğun bakım ünitesinde devam eden tedavisi, görev yaptığı hastanede devam edecek.

Hastane Başhekimi Op. Dr. İsmail Balcıoğlu, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Değerli doktorumuz Aksın beyin geçirdiği kaza bizleri derinden üzdü. Tedavisinin en iyi şekilde hastanemizde yapılacak olması gelecek için bizlere umut veriyor. Tedavisi aynı hastanede çalıştığı mesai arkadaşları tarafından en iyi şekilde devam edecektir. Doktorumuzun sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Başından kurşunla yaralanan doktorun tedavisi, görev yaptığı hastanede devam edecek
Başından kurşunla yaralanan doktorun tedavisi, görev yaptığı hastanede devam edecek
Başından kurşunla yaralanan doktorun tedavisi, görev yaptığı hastanede devam edecek

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Samsun, Fatsa, Ordu, Kbb, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başından kurşunla yaralanan doktorun tedavisi, görev yaptığı hastanede devam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başından kurşunla yaralanan doktorun tedavisi, görev yaptığı hastanede devam edecek - Son Dakika
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