Son dakika haberleri | Başından vurulan Tuğçe'nin ölümünde 1 müebbet, 2 beraat - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Başından vurulan Tuğçe'nin ölümünde 1 müebbet, 2 beraat

23.09.2022 16:39
Son dakika haberleri | Başından vurulan Tuğçe'nin ölümünde 1 müebbet, 2 beraat

Son dakika haberlerine göre ANKARA'da, Tuğçe Mutlu'nun (27) başından vurularak öldürülmesiyle ilgili yargılanan 3 sanıktan Oğuzhan Karakaya (39), müebbet hapse çarptırıldı.

ANKARA'da, Tuğçe Mutlu'nun (27) başından vurularak öldürülmesiyle ilgili yargılanan 3 sanıktan Oğuzhan Karakaya (39), müebbet hapse çarptırıldı. Cinayeti azmettirdiği iddia edilen Mutlu'nun ev arkadaşı Songül Saylam ile yardım ettiği öne sürülen, suça sürüklenen B.F.Y. adlı çocuk hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

Tuğçe Mutlu, Altındağ ilçesine bağlı Hacettepe Mahallesi'ndeki evinde, geçen yıl 30 Mayıs'ta ölü bulundu. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Mutlu'nun cesedinin yıkanıp, battaniyeye sarıldığı belirlendi. Evdeki incelemede bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Tuğçe Mutlu'yu öldürdüğü iddia edilen otomobil tamircisi Oğuzhan Karakaya, gözaltına alındı. Karakaya, sevgilisi Songül Saylam ile Tuğçe Mutlu'nun ev arkadaşı olduğunu, ikisinin tartıştıklarını, tartışma sırasında Tuğçe'nin sevgilisine küfrettiğini, bunun üzerine sinirlendiğini ve yanındaki silahı çıkarıp ateş ettiğini söyledi. Karakaya'nın ifadesi doğrultusunda Saylam da cinayete azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Songül Saylam ise ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek, Oğuzhan Karakaya'nın kendisine melankolik ve saplantılı şekilde bağlı olduğunu, herhangi bir şey yapması için telkinde bulunmadığını iddia etti. Karakaya ve Saylam, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Savcılık, cinayet silahını Karakaya'ya verdiği saptanan suça sürüklenen çocuk B.F.Y. hakkında ayrı soruşturma açtı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİYLE DAVASoruşturma sonunda Oğuzhan Karakaya ve Songül Saylam hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, suça sürüklenen B.F.Y. hakkında da 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Karakaya, Saylam ve tutuksuz sanık B.F.Y. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, önceki celse mütalaasını açıklayan savcıya söz verdi. Savcı, mütalaasını tekrarlayarak, cinayeti işlediğini itiraf eden Karakaya ile onu azmettirdiği iddiasıyla sevgilisi Saylam hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis talep etti. Savcı, suça sürüklenen çocuk B.F.Y.'nin de her ne kadar olaydan haberi olmadığını söylese de tabancayı Karakaya'ya vermeden önce ve cinayetten sonra telefon görüşmelerinin olmasının olaydan haberi olduğunu ispatladığını belirterek, 'kasten öldürmeye yardım' suçundan 15 yıla kadar hapsini istedi.MAHKEME KARARINI VERDİMütalaaya karşı savunma yapan sanık Karakaya, cinayeti bir anlık öfke sonucu işlediğini, kendisini kimsenin azmettirmediğini söyledi. Sanık Saylam ise cinayetle hiçbir ilişkisinin olmadığını belirterek, beraat ve tahliyesini istedi. Suça sürüklenen çocuk B.F.Y. de beraatini talep etti. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Karakaya'yı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırdı. Sanıklar Saylam ve B.F.Y'nin ise isnat edilen suçları işlediklerine yönelik delil bulunamadığından beraatlerine hükmedildi. Mahkeme, kararla birlikte sanık Saylam'ın tahliyesine de karar verdi.

YORUMLAR
500
MEB'den bireyselleştirilmiş eğitimi öne çıkaran dijital sistem (2) MEB'den bireyselleştirilmiş eğitimi öne çıkaran dijital sistem (2) Avrupa Konseyi'nden Kavala dosyasında 'siyasi diyalog' vurgusu Avrupa Konseyi'nden Kavala dosyasında 'siyasi diyalog' vurgusu Tuğçe Mutlu cinayeti sanığına müebbet hapis Tuğçe Mutlu cinayeti sanığına müebbet hapis
Kaynak: DHA

Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Başından vurulan Tuğçe'nin ölümünde 1 müebbet, 2 beraat - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:57 Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi
17:52 TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:04 Rusya'dan Ukrayna'ya 'referandum' gözdağı: Rus topraklarına yapılmış saldırı olarak kabul ederiz
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:53 Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversiteli genç kızların havada savrulduğu anlar kameraya yansıdı
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 18:13:42. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Başından vurulan Tuğçe'nin ölümünde 1 müebbet, 2 beraat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement