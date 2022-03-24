Son dakika haberleri! Başından vurulmuş halde bulunan gencin ölümüne ilişkin yeni gelişme - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Başından vurulmuş halde bulunan gencin ölümüne ilişkin yeni gelişme

24.03.2022 00:57
Son dakika haberleri! Başından vurulmuş halde bulunan gencin ölümüne ilişkin yeni gelişme

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir apartman dairesinde başından silahla vurulmuş halde bulunan 22 yaşındaki Emir Berk Genç'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir apartman dairesinde başından silahla vurulmuş halde bulunan 22 yaşındaki Emir Berk Genç'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, Arabacıalanı Mahallesi 526. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir apartman dairesinden gelen silah sesi sonrası olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri eve girdiklerinde Emir Berk Genç'i (22) şakağından vurulmuş halde buldu. Yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası evde bulunan O.A. (26), A.B.C. (21), M.Y. (20), G.T. (23) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, O.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAKARYA

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Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Başından vurulmuş halde bulunan gencin ölümüne ilişkin yeni gelişme - Son Dakika


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