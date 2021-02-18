Son dakika haberleri | Başkale'de 69 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
18.02.2021 08:59
Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 69 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 69 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar neticesinde Başkale ilçesinde bir eve operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Düzenlenen operasyonda 17 kilogram metamfetamin, 31 kilogram toz esrar ve 21 kilogram reçine esrar olmak üzere toplamda 69 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli soruşturmaya devam edilmektedir" denildi. - VAN
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