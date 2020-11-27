Van'ın Başkale ilçesinde kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) mobil uygulaması tanıtıldı.
Kaymakamlık Toplantı Salonunda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın başkanlığında Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplantı yapıldı.
Toplantının ardından polis ve jandarma ekipleri, çarşı merkezinde kadınlara KADES mobil uygulamasını anlattı, nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Başkale'de kadınlara KADES uygulaması anlatıldı - Son Dakika