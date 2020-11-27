Son dakika haberleri! Başkale'de kadınlara KADES uygulaması anlatıldı - Son Dakika

Toplantının ardından polis ve jandarma ekipleri, çarşı merkezinde kadınlara KADES mobil uygulamasını anlattı, nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirildi.

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