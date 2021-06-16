Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi, sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir miktar fişek, 16 kilogram toz esrar ve 840 gram afyon sakızı ele geçirildi.